Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AP
Erivan'da şiddetli patlama
[Fotograf: AP]
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki bir alışveriş merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıktığı ve enkaz altında kalanların olduğu duyuruldu.
Interfax ajansının Ermenistan acil servisine dayandırdığı habere göre, patlama, havai fişeklerin satıldığı Surmalu alışveriş merkezinde gerçekleşti.
Söz konusu yer, Erivan'ın yaklaşık 2 kilometre güneyinde bulunuyor.
Etiketler: Ermenistan
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