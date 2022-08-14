Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de nehir taşması sonucu 7 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Çin'in batısındaki Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrindeki bir nehrin taşan suları 7 kişinin hayatına mal oldu.
Yerel yönetim, kentin 70 kilometre kuzeyindeki Pıngcou ilçesinde, dün gündüz saatlerinde meydana gelen taşkında, suya kapılan 7 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.
Dağlardaki yoğun yağışın sebep olduğu taşkının ardından bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi.
Öte yandan ülkenin kuzeyini etkileyen yağışlar nedeniyle kuzeybatıdaki Çinghay eyaletinin merkezi Şining'de de sokaklar suyla kaplandı.
Kuzeydoğudaki Liaoning ve Cilin eyaletlerinin de bugün ve yarın 10 ila 18 santimetreye ulaşması beklenen yoğun cephe yağışlarından etkilenmesi bekleniyor.
Etiketler: Çin
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