Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi
[Temsili fotoğraf: AA]
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalle bölgesinde saldırganlara yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Dün, Kuzey Veziristan'ın Dossali bölgesinde 4 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.
Etiketler: Pakistan
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