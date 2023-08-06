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Dünya
AA, İHA 06.08.2023 14:35

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı

Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 22 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Rafik, kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Yerel Polis Şefi Younas Chandio, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 50 yaralının ise yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Ordu ve paramiliter kuvvetler arama kurtarma çalışmalarına yardım için olay yerine çağrıldı.

Öte yandan arama kurtarma ekipleri, kaza bölgesinin yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı faaliyetlerini yürütmekte ve yaralıları hastanelere sevk etmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, yerel basın birçok kişinin hala vagonlarda mahsur olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.

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