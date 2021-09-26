Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu.

Muson yağışları doğal afetlere yol açıyor

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.