Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da yıldırım isabet eden 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan’ın Sindh eyaletinde yıldırım isabet eden 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin 4 farklı bölgesinde gök gürültülü sağanakla düşen yıldırımlar nedeniyle biri çocuk 4'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Öte yandan son 12 saatte yıldırım isabet etmesi sonucu 100'ün üzerinde keçi ve deve telef oldu.
Muson yağışları doğal afetlere yol açıyor
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Pakistan'da her yıl çok sayıda kişi yıldırım çarpmaları sonucu hayatını kaybediyor.
Etiketler: Pakistan
Son Haberler
- 18:28
- 18:22
- 18:17
- 18:11
- 18:31
Sıradaki Haber
Almanya'da seçimlere yoğun katılım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz