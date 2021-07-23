Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da trafo patladı: 6 ölü
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Haydarabad Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından Latifabad ilçesinde son 2 haftadır yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle yeni bir trafo kurulumu gerçekleştirildiği sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle çevredeki ev ve araçlar da zarar gördü.
Etiketler: Pakistan
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