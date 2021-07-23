Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Haydarabad Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından Latifabad ilçesinde son 2 haftadır yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle yeni bir trafo kurulumu gerçekleştirildiği sırada patlama meydana geldi.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle çevredeki ev ve araçlar da zarar gördü.