Gemi alabora oldu: 49 saat sonra denizden sağ çıkarıldı
Liberya açıklarında alabora olan kargo gemisindeki 11 kişi kurtarılırken 17 kişi hala kayıp. Bir kişi ise yaklaşık 49 saat sonra denizden sağ çıkarıldı.
Batı Afrika ülkesi Liberya’nın başkenti Monrovia’dan Cumartesi günü yola çıkan Niko İvanka adlı kargo gemisi alabora oldu.
Geminin batmadan önce yardım çağrısında bulunduğu ancak bölgeye ulaşıldığında ise çoktan batmış olduğu açıklandı.
36 saatte 10 kişi kurtarıldı
Liberya Sahil Güvenliği ile Doğayı koruma örgütü "Sea Sheperd" tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 36 saat içerisinde 10 kişi kurtarıldı.
Bir mürettebat ise kazadan tam 49 saat sonra denizde bulundu.
Gemideki 17 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.
Geminin sahibi gözaltında
Yetkililer, kargo gemisinin temel güvenlik şartlarını karşılayamadığı için seyir izninin bulunmadığının altını çizerken, izni olmadan geminin nasıl limandan ayrıldığı araştırılıyor.
Geminin Çinli sahibi de gözaltına alındı.