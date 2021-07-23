Batı Afrika ülkesi Liberya’nın başkenti Monrovia’dan Cumartesi günü yola çıkan Niko İvanka adlı kargo gemisi alabora oldu.

Geminin batmadan önce yardım çağrısında bulunduğu ancak bölgeye ulaşıldığında ise çoktan batmış olduğu açıklandı.

36 saatte 10 kişi kurtarıldı

Liberya Sahil Güvenliği ile Doğayı koruma örgütü "Sea Sheperd" tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 36 saat içerisinde 10 kişi kurtarıldı.

Bir mürettebat ise kazadan tam 49 saat sonra denizde bulundu.

Gemideki 17 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Geminin sahibi gözaltında

Yetkililer, kargo gemisinin temel güvenlik şartlarını karşılayamadığı için seyir izninin bulunmadığının altını çizerken, izni olmadan geminin nasıl limandan ayrıldığı araştırılıyor.

Geminin Çinli sahibi de gözaltına alındı.