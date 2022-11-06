Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da soyguncuların saldırısında 5 polis öldü
Pakistan'ın Sind eyaletinde 150’nin üzerinde soyguncunun güvenlik noktasına saldırması sonucu 5 polis hayatını kaybetti, 4’ü yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, 150'den fazla soyguncu, Gotki bölgesindeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi, 4 polis yaralandı.
İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, yaptığı açıklamada, saldırganların roket kullandıklarını söyledi.
Yaşamını yitiren polislerin naaşları soyguncuların elinde bulunuyor.
Bölgeye çok sayıda ek güvenlik gücü gönderildi.
Güvenlik yetkilileri, polisin kamu düzenini sağlamak için bölgeye gittiğini ve soyguncuların bu sebeple saldırı düzenlediklerini belirtiyor.
Etiketler: Pakistan
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