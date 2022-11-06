Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, yeni iletişim uydusunu fırlattı
[Temsili fotoğraf: AP]
Çin, iletişim uydusu "ChinaSat 19"u uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, Pasifik Okyanusu'nun doğusu ile Kuzey Amerika'nın batı sahilini kapsayan bölgede iletişim altyapısı sağlayacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 447'nci görev oldu.
Etiketler: Çin
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