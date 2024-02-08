Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 09:23

Pakistan'da seçim görevlilerine silahlı saldırıda bir polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Pakistan'da seçim görevlilerine silahlı saldırıda bir polis öldü
[Fotograf: AA]

Emniyet yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu.

Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.

ETİKETLER
Pakistan Polis
Sıradaki Haber
Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
Yolcu otobüsünden 589 kuş çıktı
10:23
2024 fitre bedeli belli oldu
10:25
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 94 oldu
10:06
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Geçen ay, "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti
09:57
Adana'da 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi
Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
FOTO FOKUS
Zübeyde Kahraman ve Daniel Lankers Hatay'da buluştu
Zübeyde Kahraman ve Daniel Lankers Hatay'da buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ