Pakistan'da seçim görevlilerine silahlı saldırıda bir polis öldü

Emniyet yetkilileri, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu.
Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.
Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.