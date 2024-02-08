Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti

Bölge basınında çıkan habere göre, Başbakan Henry'nin istifasını isteyen binlerce kişi birçok kentte polisle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 6 kişi vurularak öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylarda, güvenlik güçlerinin kontrolü kaybettiği ve devreye çetelerin girdiği iddia ediliyor.

Dükkanların, evlerin ve araçların ateşe verilmesi nedeniyle halkın evlerine kapandığı ifade ediliyor.

Ülke genelinde meydanlara inen binlerce kişi, "güvenliği sağlayamadığı ve ekonomik krize çözüm bulamadığı" gerekçesiyle Başbakan Henry'nin istifasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.