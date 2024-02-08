Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 06:49

Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de, Başbakan Ariel Henry'nin istifası talebiyle düzenlenen protestolarda çıkan olaylarda 6 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti

Bölge basınında çıkan habere göre, Başbakan Henry'nin istifasını isteyen binlerce kişi birçok kentte polisle çatıştı.

Çıkan olaylarda, 6 kişi vurularak öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylarda, güvenlik güçlerinin kontrolü kaybettiği ve devreye çetelerin girdiği iddia ediliyor.

Dükkanların, evlerin ve araçların ateşe verilmesi nedeniyle halkın evlerine kapandığı ifade ediliyor.

Ülke genelinde meydanlara inen binlerce kişi, "güvenliği sağlayamadığı ve ekonomik krize çözüm bulamadığı" gerekçesiyle Başbakan Henry'nin istifasını istiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisince 2 Şubat'ta hazırlanan raporda, 2023'ün son 3 ayında Haiti'de 2 bin 300'den fazla kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaçırıldığı, rakamın bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Haiti
Sıradaki Haber
Pakistan'da oy verme işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
Bursa'da bir kişi annesini, babasını ve kardeşini öldürdü
07:11
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
06:48
Pakistan'da oy verme işlemi başladı
06:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya gelecek
06:46
X/Twitter'ın alternatifi Bluesky halka açıldı: Bir günde bir milyon kullanıcı
06:24
MİT ve Mersin polisinden DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ