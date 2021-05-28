Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan’da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da dün başlayan orman yangını etkisini sürdürüyor.
Pakistan'da, İslamabad İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Taşrif Numan Afridi, başkenti çevreleyen Margala Tepeleri Milli Parkı'nda başlayan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Afridi, yangının çıkma sebebinin henüz tespit edilemediğini, bununla birlikte artan sıcakların etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Yerleşim yerlerine yakın alanlarda başlayan yangının büyümesinden endişe ediliyor.
İslamabad'da birkaç gündür hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor.
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