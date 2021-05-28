ABD’de petrol, boru hattı şirketlerine düzenlenen siber saldırılar petrol akışını felç edince hükümet harekete geçti.

Boru hatları için yeni güvenlik direktiflerini duyurdu

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas yaptığı açıklamada, "Büyük bir petrol boru hattına yapılan son fidye yazılımı saldırısı, boru hattı sistemlerinin siber güvenliğinin ülke güvenliğimiz için kritik olduğunu gösteriyor" dedi.

Bakanlık alınacak tedbirleri açıkladı

Bakanlık, kritik boru hatlarının operatörlerinin siber güvenlik olaylarını Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'na (CISA) bildirmesi ve haftanın yedi günü 24 saat erişilebilir olacak bir siber güvenlik koordinatörü ataması gerekeceğini belirtti.

Güvenlik direktifleri doğrultusunda boru hattı operatörleri mevcut siber güvenlik uygulamalarını gözden geçirecek ve riskleri iyileştirmek için yapılacakları belirleyecek.

Bu sonuçları 30 gün içinde Ulaştırma Güvenliği İdaresi, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'na (CISA) bildirecek.

Siber saldırı yakıt kesintilerine neden oldu

Bir fidye yazılımı saldırısı, Teksas'tan New Jersey'e uzanan Colonial Pipeline'ı bu ayın başlarında hattın çoğunu birkaç gün süreyle kapatmaya zorladı ve ABD'nin güneydoğusundaki binlerce benzin istasyonunu yakıtsız bıraktı.

8,900 kilometrelik sistemin kapanması, milyonlarca varil benzin, mazot ve jet yakıtının Körfez Kıyısı'ndan Doğu Kıyısı'na akmasını önledi.

Olay, kritik ABD altyapısının siber güvenliğini ulusal gündemin üst sıralarına taşıdı.