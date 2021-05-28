Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Nyiragongo Yanardağı'nın tekrar harekete geçebileceği korkusunun 280 bini çocuk, yaklaşık 400 bin kişinin yerinden olmasına yol açmış olabileceğini vurguladı.

Patlama sonrası 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, lavların vurduğu Goma şehrindeki tahliye kararının uygun olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası kamuoyundan acil yardım istenen açıklamada, bölgede koleranın yayılma riskinin bulunduğu ve çocukların acil korunma tedbirlerine ihtiyaç duydukları vurgulandı.

22 Mayıs'ta faaliyete geçti

Dünyanın aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo, 22 Mayıs'ta faaliyete geçmişti.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştı.