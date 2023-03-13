Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Lakki Marvat ve Tank bölgelerinde nüfus sayım memurlarına militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda 2 polis yaşamını yitirdi, 8 polis yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan İstatistik Bürosu tarafından ülkedeki ilk dijital nüfus ve konut sayımı 1 Mart'ta başlatılmış ve bu kapsamda 121 bin sayım memuru sahaya çıkmıştı.