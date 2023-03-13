Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da nüfus sayım memurlarına saldırı: 2 polis öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde nüfus sayım memurlarına yönelik silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti, 8 polis yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Lakki Marvat ve Tank bölgelerinde nüfus sayım memurlarına militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırılarda 2 polis yaşamını yitirdi, 8 polis yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan İstatistik Bürosu tarafından ülkedeki ilk dijital nüfus ve konut sayımı 1 Mart'ta başlatılmış ve bu kapsamda 121 bin sayım memuru sahaya çıkmıştı.
Etiketler: Pakistan
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