Ulusal Afet Yönetim İdaresi Müdürü Charles Kalemba, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle ölenlerin sayısının 99'a çıktığını, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Fırtınadan ötürü 134 yaralı olduğunu kaydeden Kalemba, ölenlerin 85'inin Blantyre kentinden olduğunu dile getirdi.

Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü Blantyre kentinde onlarca ev zarar gördü. Ayrıca, taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamadığı belirtildi.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği ülkenin komşusu Mozambik'te de fırtınanın etkisi halen sürüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.