Güney Afrika İş Temyiz Mahkemesi, sağlık çalışanlarının ücret artışı talebiyle 6 Mart'tan beri sürdürdükleri grevin bugünden itibaren durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, kararına gerekçe olarak "temel hizmet sınıfına bağlı sağlık çalışanlarının grev hakkının bulunmamasını" gösterdi.

Ulusal Eğitim ve Sağlık İşçileri Sendikası'ndan (Nehawu) yapılan açıklamada ise greve devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

Hükümetin yüzde 4,7'lik zam teklifini kabul etmeyen sağlık çalışanları, yüzde 10'luk zam talebiyle 6 Mart'ta greve gitmişti.

Sağlık Bakanlığı, grevdeki sağlık çalışanlarını 4 hastanın ölümünden sorumlu tutmuştu.