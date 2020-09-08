Haber Giriş: Kaynak: AA
Pakistan'da mermer madeni çöktü: 22 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu 22 madenci hayatını kaybetti.
Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün 30'dan fazla işçinin bulunduğu bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 22 madencinin cesetleri çıkarıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Pakistan maden mermer madeniSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 23:46
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