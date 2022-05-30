Dawn gazetesinde yer alan habere göre, yetkililer sosyal medya platformları üzerinden ülkede maymun çiçeği vakasının görüldüğüne dair yayılan haberlerin yanlış olduğunu belirtti.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, ulusal ve yerel sağlık otoritelerinden maymun çiçeği virüsüne karşı dikkatli olmalarını isteyen bildiri yayımladı.

Sağlık Bakanı Abdul Kadir Patel, daha önce hastalığın tespitinde kullanılacak test kitleri sipariş ettiklerini ancak ülke genelinde maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını duyurmuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.