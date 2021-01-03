Eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçiler, yakındaki bir dağa kaçırıldı.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırının kimler tarafından ve neden yapıldığı bilinmiyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.