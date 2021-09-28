Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda eğitim gören bir kız öğrenci, üniversiteye giriş sınavlarında ülke ikincisi oldu.

Pakistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları başarıya doymuyor. Başkent İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'nda eğitim gören bir kız öğrenci üniversite sınavında ülke ikincisi oldu.

Moiza Zahid isimli öğrenci, ülkede geçirdiği 2 seneyi hayatının en güzel deneyimi olarak tanımladı.

[Fotoğraf: AA]

Başarıya doymuyor

Haziran ayında da, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarında okuyan iki öğrenci, dünya genelinde yapılan "Cambridge A-Level" sınavlarında biyoloji ve sosyoloji alanında Pakistan birincisi olmuştu.

Pakistan’ın FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesinin ardından, Türkiye Maarif Vakfı, ülkedeki FETÖ okullarının yönetimini devralmıştı.