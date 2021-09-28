Avrupa'da faaliyet gösteren en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden 'Balkan Karteli' çökertildi.

İspanyol polisi, Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL'ün desteğiyle 3 yıl süren operasyonun mayıs ayında sonlandığını duyurdu.

6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Bilgi edinme kanunu kapsamında yeni duyurulan operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu, lüks araçlar, silahlar ve 612 bin euro ele geçirildiği, 61 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

EUROPOL ve İspanyol polisi, 2018 yılında başlatılan operasyonun İspanya'nın çeşitli kentlerinde Mart ve Mayıs aylarında yapılan baskınlarla sona erdiğini duyurdu.

Suç şebekesinin Güney Amerika'dan İspanya ve diğer Avrupa ülkelerine bir "kokain hattı" oluşturduğu ifade edildi.

Balkan Karteli daha önce de çeşitli suçlara karışmıştı

Farklı zamanlarda farklı kentlere düzenlenen operasyonlara Almanya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Kolombiya emniyet güçleri katıldı.

Brezilya, Dominik, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri polisinden de destek alındı. Balkan Karteli'nin daha önce hırsızlık, kara para aklama, adam kaçırma gibi suçlara da karıştığı biliniyor.