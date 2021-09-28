Bulgaristan'da 18'inci nüfus sayımı yapılıyor. Sayım, internet üzerinden ve klasik usulle iki ayrı koldan yapılıyor.

İnternet üzerinden sayıma 7 Eylül'de başlandı, bugüne kadar 3 milyon 244 bin 750 kişi internetten sayıma katıldı.

18 Eylül'den bu yana ise sayım memurları sahada kapı kapı dolaşıp sayım işlemini gerçekleştirmeye devam ediyor.

2011'de yapılan son sayımda Bulgaristan'ın nüfusu 7 milyon 364 bin 570 olarak tespit edildi. Ülkedeki Türk sayısı ise 588 bin 318 idi.

Sayıma ilişkin Türk nüfusun endişeleri var

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi olan Bulgaristan, dışarı göç veriyor. Ekonomik sıkıntıların yol açtığı göç ve düşük doğum oranı sebebiyle nüfusun bu sene 7 milyonun altına inmesi bekleniyor.

Geçmişte ülkedeki Türklere uygulanan ayrıştırma ve asimilasyon politikaları nedeniyle nüfus sayımları Bulgaristan'daki Türkler için oldukça önemli.

Ancak ülkedeki Türklerin nüfus sayımına ilişkin çekinceleri var.

Türklerin yoğun yaşadığı bazı bölgelerde nüfus memurlarının kayıtları kurşun kalemlerle alması, verilerin değiştirilmesi ihtimali konusunda endişeye yol açıyor.