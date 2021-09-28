Pfizer, yaptığı duyuruda, COVID-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gönderdiğini açıkladı.

Şirket, 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 5-11 yaş grubunda aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtti.

Sonuçlar EMA ile de paylaşılacak

Pfizer, deneylerin sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve benzeri kurumlarla da paylaşacağını açıkladı.

Aşının 2-5 ve 6 ay-2 yaş grupları için klinik deneylerinin devam ettiğini de belirten Pfizer, sonuçların yılın son çeyreğinde beklendiğini ifade etti.

Pfizer-BioNTech aşısı ABD’de 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı başvurusundan yaklaşık bir ay sonra gerekli izinleri almış ve kullanıma sunulmuştu.