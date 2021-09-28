Eski ABD Başkanı Donalld Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Stephanie Grisham'ın kitabı, Washington Post ele geçirdi.

Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya yakın ışık tutuyor.

"Sana birkaç dakika sert davranacağım"

Grisham, kitabında Trump'ın, basın mensupları odaya alınmadan önce Putin'e doğru eğilerek, "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini anlattı.

Trump'ın, son döneminde özellikle COVID-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını yazdı.

Melania Trump'a "Rapunzel" lakabı

Grisham, "Melania Trump'a, 2020 seçimlerini kaybedersek bunun sebebinin Jared Kushner olacağını söyledim. Melania da bu fikrime karşı çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Melania Trump'ı, "en az kocası kadar inatçı" olarak nitelendirdi.

Grisham, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan nadiren çıkması nedeniyle Gizli Servis elemanlarının kendisine "Rapunzel" lakabını taktığını da belirtti.

Kongre baskınından sonra istifa etmişti

Yaklaşık 1 yıl Beyaz Saray sözcülüğü görevinde bulunan Grisham, hiç basın toplantısı düzenlememesi nedeniyle tepki çekmişti.

Grisham, 6 Ocak Kongre baskınının ardından tepki olarak Melania Trump'ın özel kalemliği görevinden istifa etmesiyle de gündem olmuştu.