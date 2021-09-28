Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun ticaret ve kalkınma alanında temel organı olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), tarafından rapor yayımlandı.

Raporda, Filistin'de 2020'deki ekonomik gerilemenin 2019'dan beri devam eden ekonomik zayıflığın devamı olduğu açıklandı.

Bununla beraber İsrail işgali ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020 yılının Filistin yönetimi için 1994'te kurulduğundan bu yana yaşadığı en zor ekonomik yıl olduğu ifade edildi.

“Filistin ekonomisi parçalanma ve istikrarsızlık içinde”

Koronavirüs salgını öncesinde Filistin ekonomisinin, parçalanma ve istikrarsızlık içinde olduğu, genel siyasi ve ekonomik ortamın sürekli kötü gidişat içinde olduğu hatırlatıldı.

Filistin yerel ekonomisinin 2020 öncesi üretim kısıtlılığı, yerel piyasalar arası coğrafi parçalanmışlık, ithalat kısıtlamaları, doğal kaynakların ve arazilerin Yahudi yerleşimciler tarafından ele geçirilmesi, mali kaynakların İsrail'e aktarılması gibi pek çok sorunla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

2020'de ise 66 bin işçinin işini kaybettiği, işsizlik oranının yüzde 26'ya yükseldiği, turizm sektöründe 10 bin kişinin işsiz kaldığı ifade edildi.

Sektörlerde daralmalar yaşandı

Geçen yıl gayrimenkul sektöründe yüzde 36, hizmet sektöründe yüzde 18, sanayide yüzde 13, tarımda yüzde 9 oranında ekonomik daralmalar yaşandığına işaret edildi.

Raporda, COVID-19 salgınının oluşturduğu olumsuzlukların yanında İsrail'in, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki kalkınmanın önünde en temel engel olduğunun altı çizildi.