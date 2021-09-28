Avrupa'da İslam karşıtlığı ve ayrımcılık bu kez bir iş ilanı skandalıyla gün yüzüne çıktı.

Avrupalı Müslümanlar, özellikle başörtüsü kullananlar, iş hayatında ayrımcılıkla karşı karşıya geliyor.

Bunun son örneği Belçika'da yaşandı. Bir ilkokulun verdiği iş ilanında yer alan "başörtüsü yasaktır" ifadesi tepkilere yol açtı.

"Başörtü yasaktır" ilanı kaldırıldı

Sainte-Genevieve Katolik İlköğretim Okulu, temizlik ve çocuklara gözetmenlik için personel ilanı verdi. Ancak ilanda yer alan "başörtüsü takmak yasaktır" ifadesi tepki çekti.

İlanın verildiği işsizlik bürosu da "ayrımcılık ifadeleri" nedeniyle ilanı kaldırdı. İşsizlik bürosu, "ilandaki ayrımcı ifade başörtüsü takmayı hedef alıyor" açıklaması yaptı.

Nüfusun yüzde 7'si Müslüman

İşsizlik bürosunun bağlı olduğu Brüksel Bölge Hükümeti Çalışma Bakanı, okulun kendi iç düzenlemesi uyarınca tüm dini sembollere mesafe koymakta hür olduğunu açıkladı. Ancak başörtüsünü açıkça hedef gösteren ifade düzeltilmeden ilanın yayınlanamayacağını vurguladı.

İslam 1974 yılından beri Belçika'da resmi din olarak tanınıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşuyor.