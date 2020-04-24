Pakistan'ın sembol yapılarından başkent İslamabad'daki Faysal Camii'ne maskesiz cemaat alınmadı, cami girişinde gelenlerin ateşi ölçüldü.

Caminin avlusunda kılınan namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, geçen yılların aksine az sayıda kişi camiye geldi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile bir araya gelen ülkenin önde gelen dini gruplarının temsilcileri, ramazan boyunca gerekli önlemler alarak teravih namazı kılınması gerektiğini belirtmişti.

Hükümet tarafından kabul edilen bu talebin ardından camilerin kapalı alanlarına girecek cemaat sayısı kısıtlanmış, bazı camilere ise maskesiz girilemeyeceği açıklanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

Camilerdeki halıların kaldırılmasına da karar verilmiş, cami girişlerinde el yıkama zorunluluğu getirilmiş, çocuklar, 50 yaş üstü kişiler ve hastalığı olanların ise camilere alınmayacağı ifade edilmişti.