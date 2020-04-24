KKTC Sağlık Bakanlı Ali Pilli, bugün toplam 546 test yapıldığını ve yeni bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Ülkede en son 17 Nisan'da bir pozitif COVID-19 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs tespit edilirken bugüne dek 108 vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi. KKTC'de bugüne dek 8423 test yapıldı.

Rum kesiminde vaka sayısı 800'ü aştı

Rum basınındaki habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 yeni COVID-19 vakasının görüldüğü ve bir kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıbrıs Rum kesiminde toplam vaka sayısı 804'e, virüs sebebiyle yaşamını yitiren kişi sayısı da 14'e yükseldi.