İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Twitter hesabından yayımladığı videoda, COVID-19'un hastalıkların sınır tanımadığını gösterdiğini belirtti.

Bu yüzden bir araya gelinmesi gerektiğini vurgulayan Raab, 4 Haziran'da sanal ortamda gerçekleştirilecek Küresel Aşı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını anlattı.

Raab, zirvenin gündemini, uluslararası aşı ittifakı Gavi'nin tam olarak finanse edilmesiyle bulunacak herhangi bir aşıya eşit erişim sağlanmasında Gavi'nin uzmanlık ve kapasitesinin kullanılmasının oluşturacağını söyledi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, Oxford Üniversitesinin potansiyel COVID-19 aşısını dün insanlar üzerinde denemeye başladığını da hatırlattı.