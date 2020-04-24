Hoffman, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda USS Kidd'deki 1 asker, St. Antonio'daki (California) bir sağlık tesisine nakledildi. Maalesef Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Donanma, Kidd gemisine bir sağlık ekibini sevk etti. Başka vakalar da var ama şu anda sayıları elimde değil." ifadelerini kullandı.

Sözcü Hoffman, destroyerin dezenfekte edilmek üzere hızlı bir şekilde limana döneceğini aktardı.

ABD Donanması ise yaptığı açıklamada, gemide şimdilik 18 vakanın tespit edildiğini belirtti.

ABD'nin güney açıklarına gönderilmişti

USS Kidd destroyeri, geçen haftalarda Güney Amerika'daki uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için yapılan sevkiyat kapsamında ABD'nin güney açıklarına gönderilmişti.

Daha önce ABD'nin Nimmitz, Reagan ve Roosevelt uçak gemilerinde de COVID-19 vakaları ortaya çıkmıştı.

ABD ordusu, hastane gemisini New York'tan çekiyor

Jonathan Hoffman, donanmanın geçen ay COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında New York'a sevk ettiği "USNS Comfort" hastane gemisini bu ay sonunda geri çekeceklerini açıkadı.

Gemideki doktorların şu anda tedavi gören 38 hastayı taburcu etmeye çalıştığını belirten Hoffman, geminin bakım için Norfolk'taki donanma üssüne gönderileceğini kaydetti.