Haber Giriş: Kaynak: AA
Meksika'da koronavirüs nedeniyle bir günde 99 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Vaka sayısının 11 bine ulaştığı Meksika'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Meksika'da vaka sayıları ve can kaybında artış yaşanıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1069'a, vaka sayısı da 1089 artarak 11 bin 633'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 627 oldu.
Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
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