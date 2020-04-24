Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Meksika'da vaka sayıları ve can kaybında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1069'a, vaka sayısı da 1089 artarak 11 bin 633'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 627 oldu.

Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.