Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da hava kirliliği kabul edilebilir seviyenin 41 kat üzerinde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan'ın Lahor şehrinde hava kirliliği, ortalama bir insan için kabul edilen seviyenin 41 kat üzerinde seyrediyor.
Hava kalitesi değerlerinin ölçüldüğü araştırmaya göre Lahor, en kirli havaya sahip şehirler arasında dünyada ilk sıralarda yer aldı.
Şehrin hava kalitesi değeri, tehlikeli seviye sınırı olan 300'ü aşarak 386 oldu.
Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için DSÖ tarafından kabul edilen seviyenin 41 kat üzerine çıktı.
Özel şirketler yüzde 50 kapasiteyle çalışacak
Hava kirliliği sebebiyle Lahor'daki özel şirketlerin yüzde 50 personel kapasitesi ile çalışması kararı alındı.
DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hava Kirliliği Pakistan
Son Haberler
- 16:15
- 16:07
- 16:02
- 16:12
- 16:01
Sıradaki Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz