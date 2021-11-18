Örgütün yayımladığı "Nijerya: Üzücü Bir Yolculuk; Tecavüzden Kurtulan Kadınlar ve Kız Çocukları için Adalete Erişim" başlıklı raporda, ülkede kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin artmaya devam ettiği aktardı.

Raporda, Mart 2020-Ağustos 2021 aylarında ülke genelinde 11 bin 200 kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradığına dikkat çekildi.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Osai Ojigho, Nijeryalı hükümetinin, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda "olağanüstü hal" ilan etmesine rağmen bu sorunun devam ettiğini söyledi.

‘Hayatta kalanların adalet aramasını engelleyen bir kültür gelişiyor’

Tecavüz vakalarının çoğu terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu eyalatlerde gerçekleşiyor.

Ojigho Nijerya'daki tecavüz krizini ciddiyetle çözmek için somut adımlar atılmadığını söylüyor:

"Hayatta kalanların adalete ulaşmasını giderek zorlaştıran ve faillerin ağır insan hakları ihlalinde bulunuyor. Bu ihlallerden kurtulmalarına izin veren bir sistem tarafından kadınlar ve kız çocukları, haklarını arama konusunda başarısız olmaya devam ediyor"