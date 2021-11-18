Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 14:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Avusturalya’da yengeç göçü: Yollar kırmızıya büründü
Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda kırmızı yengeçlerin yıllık göç zamanı geldi. Ormandan çıkıp okyanusa doğru göç eden yengeçler için yollar trafiğe kapatıldı.
Binlerce yengeç, yıllık göç yolculuğuna başladı. Avustralya'daki Christmas Adası'nda kırmızı yengeçlerin göçü kameraya yansıdı.
Binlerce yengeç, ormandan çıktı, okyanusun yolunu tuttu. Yengeçlerin yolculuğu sırasında, yollar kırmızıya büründü.
Üremek için okyanusa gidiyorlar
Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı adada, milyonlarca kırmızı yengeç yaşıyor. Yengeçler, sonbahar aylarında üremek için okyanusun yolunu tutuyor.
Christmas Adası'ndaki yengeçler koruma altında bulunuyor. Yıllık göç sırasında, yengeçlerin zarar görmemesi için yollar trafiğe kapatılıyor.
Etiketler: Avustralya
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