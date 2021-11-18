Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oyun oynarken üzerine televizyon devrilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Akçakale ilçesi Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan 3 yaşındaki Nurcan Ataman'ın üzerine henüz bilinmeyen nedenle televizyon düştü.
Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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