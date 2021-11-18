Yunanistan’da sağlık sektörü çalışanları 15 Kasım Pazartesi günü Atina'da protesto düzenledi.

Protestocular düşük ücret aldıklarını, fazla çalıştıklarını ve yetersiz personel sayısına sahip olduklarını söylediler. Hükümete daha fazla kişiyi işe alma çağrısında bulundular.

[Fotoğraf: Reuters ]

Ayrıca hükümetin sağlık çalışanlarını tehlikeli meslekler listesine dahil etmesini isteyen protestocular hükümetin aşısız sağlık sektörü çalışanlarını askıya alma kararının de personel açığını artırdığını ifade ettiler.

Günlük vakalar artıyor

Yunanistan, Temmuz ayında huzurevi personeli ve Eylül ayında sağlık çalışanları için aşı zorunlu hale getirdi.

Özellikle kuzey Yunanistan'daki hastanelerde günlük vakalar ortalama altı binin üzerinde.

Vaka sayısının rekor seviyelere ulaşması ve hastanelerde yer kalmaması nedeniyle personel hastaları tedavi etmekte zorlanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

"Hastalar yoğun bakım ünitelerine öncelik sırasıyla seçiliyor"

Kamu Hastane İşçileri Federasyonu Başkanı Michalis Giannakos yaşananları anlattı:

"Nöbetçi hastanelerdeki dolu sedye sayısı artıyor ve hastalar yoğun bakım ünitelerine yaşlarına göre öncelik sırasıyla seçiliyor, Hastaların hayatı tehlikede ve kalan personel klinikten kliniğe gerilmiş elastik bantlar gibi."

Ülkede yeni önlemler açıklanmıştı

Geçen hafta yetkililer, aşısızların kafe ve restoranlara, devlet hizmetlerine ve bankalara girişlerinde negatif test yaptırmalarını gerektiren yeni önlemler açıkladı. Kamu ve özel sektör çalışanlarının da artık işyerlerine girmek için haftada iki kez test yapması gerekiyor.

Hükümet başka bir karantinadan kaçınmaya çalışıyor, ancak 11 milyonluk nüfusun yalnızca yüzde 60'ı aşılanmış durumda ve bu sebeple daha fazla kısıtlama kapıda gibi duruyor.

Yunan hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin yoğun baskı altında olduğunu ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen her on kişiden yalnızca birinin koronavirüs aşısının tam olduğunu söyledi.