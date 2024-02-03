Pakistan'da farklı siyasi parti üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 çocuk öldü

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) ile Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) destekçileri arasında Karaçi'nin 11-J bölgesinde dün akşam geç saatlerde çatışma yaşandı.

PPP ile MQM-P taraftarları arasında çıkan çatışmada, silahla başından vurulan 12 yaşındaki Abdul Rahman yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, duvarda asılı bir siyasi parti afişinin yırtılması sonucu PPP ile MQM-P taraftarları arasında tartışma başladığını ve olayın büyüdüğünü belirtti.

Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi siyasi parti taraftarları arasındaki tansiyon yükseldi.

PPP ile MQM-P taraftarları arasında 29 Ocak'ta da çatışma yaşanmış ve 1 kişi ölmüştü.