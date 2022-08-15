Pakistan’ın Pencap eyaletinde yer alan Sialkot kentindeki bir deri fabrikasında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yetkililer, yangının fabrikadaki bir kısa devre nedeniyle çıktığını ve alevlerin binanın 4 katına da yayıldığını aktardı.

Yetkililer, fabrikada yangına karşı gerekli önlemlerin alınmadığını aktardı.

Fabrikadaki tüm çalışanlar tahliye edilirken, fabrikanın uzun süredir devam eden yangın nedeniyle çökebileceği uyarısı yapıldı.