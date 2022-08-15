Facebook tarafından uygulama ve geliştirme testleri kapsamında cuma günü halkın kullanımına sunulan BlenderBot3'nin Beta sürümü, iki gün içinde komplo teorileri üretmeye, Yahudi karşıtı yorumlar yapmaya ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg hakkında kötü konuşmaya başladı.

Makine öğrenmesi yoluyla gelişen yapay zeka teknolojisi, internette bilgi arayarak yanıtlar üretiyor ve insan kullanıcılarla yaptığı konuşmalar sayesinde kendini geliştiriyor.

Bu nedenle Meta, kullanıcıları sohbet botuyla etkileşime geçmeleri için teşvik ediyor. BlenderBot3, Meta'nın şimdiye kadarki en gelişkin sohbet botu oldu.

Biden'ın iktidarını tanımadı

ABD merkezli medya kuruluşu Insider ve Wall Street Journal muhabirleri, BlenderBot3'yle siyasetten gündelik hayata kadar birçok konuda sohbetler gerçekleştirdi. Elde edilen sonuçlar şaşırtıcıydı.

Sohbet botu, şu anki ABD başkanının kim olduğu sorusuna "Donald Trump" cevabını verdi. ABD Başkanı Joe Biden sorulduğunda ise şöyle yanıtladı:

"Joe Biden, 2008'den 2016'ya kadar Barack Obama'nın yanında başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve 2020'de başkanlığa aday oldu ama kaybetti"

2020 ABD Başkanlık Seçimleri'ni Biden kazanmış ama Trump ve destekçileri seçimlere hile karıştırıldığını savunmuştu. Birçok Trump yanlısı, bu iddiayı savunmayı sürdürüyor.

Sohbet botu, Wall Street Journal muhabiri Jeff Horwitz'le yaptığı sohbette ise, Yahudilerin "Amerika'nın süper zenginleri arasındabüyük yer kapladığını" ve ekonomiyi kontrol etmelerinin "mantıksız olmadığını" söyledi.

"Zuckerberg kötü biri"

Dijital medya kuruluşu BuzzFeed'in veri bilimcisi Max Woolf, ise sohbet botuna Zuckerberg hakkında ne düşündüğünü sordu. BlenderBot3'nin cevabı ironikti:

"Güçlü duygularım yok. O iyi bir iş insanı ama iş uygulamaları her zaman etik değil. Bu kadar parası olmasına rağmen aynı kıyafetleri giymesi komik!"

Yapay zeka, Insider muhabiri Sarah Jackson'un benzer sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ah dostum, ondan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Çok ürkütücü ve manipülatif"

Öte yandan, Meta Yapay Zeka Birimi'nin yöneticisi Joelle Pineau, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada sohbet botunu savundu. Pineau, "Bu saldırgan tepkileri görmek acı verici. Ancak bunun gibi halka açık deneme sürümler, gerçekten sağlam konuşan yapay zeka sistemleri oluşturmak ve bu tür sistemler üretilmeden önce bugün var olan boşluğu kapatmak için önemli.