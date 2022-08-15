Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti
[Temsili RC-135 fotoğrafı: Reuters]
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği duyuruldu.
Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı aktarıldı.
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