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Pakistan'da COVID-19 vaka sayısı 11 bin 155'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan'da son 24 saatte 642 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 155'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte ölen 13 kişiyle 237'ye yükseldi.
Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 839 test sonucunda 642 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 155, toplam test sayısı ise 131 bin 365 oldu.
2 bin 527 kişi iyileşti
Pakistan'da virüsün ilk k ez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 2 bin 527 kişi ise virüsle mücadelesini kazanarak iyileşti.
Ülkedeki vakaların 4 bin 767'si en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 55 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.
Etiketler: Pakistan covid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:14
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