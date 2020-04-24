Sağlık Bakanlığının COVID-19 salgınına ilişkin paylaştığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte ölen 13 kişiyle 237'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 839 test sonucunda 642 kişide virüs görüldüğü belirtilirken, toplam vaka sayısı 11 bin 155, toplam test sayısı ise 131 bin 365 oldu.

2 bin 527 kişi iyileşti

Pakistan'da virüsün ilk k ez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 2 bin 527 kişi ise virüsle mücadelesini kazanarak iyileşti.

Ülkedeki vakaların 4 bin 767'si en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 55 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.