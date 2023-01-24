Ulusal basındaki haberlere göre, Gujrat Bölge Cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle mahkumlar ile gardiyanlar arasında çatışma yaşandı.

Cezaevindeki koğuşları ateşe veren mahkumlardan bazıları hapishanenin çatısına çıktı.

Sosyal medyada, hapishaneden alevlerin yükselmesi ve bir grup mahkumun çatıdaki görüntüleri yer aldı.

Silah seslerinin duyulduğu cezaevinde yaşanan çatışmada çok sayıda mahkum, polis ve gardiyan yaralandı.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Çatışmanın, ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı bir günde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Pakistan genelinde, ulusal şebekede meydana gelen arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmıştı.