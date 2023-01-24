TRT World Muhabiri Yunus Paksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın basın toplantısında, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete ABD'nin yaklaşımını sordu.

Price, olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu, art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi ancak hakareti kınamadı.

Paksoy'un "Birçok Müslüman ülke, kuruluşlar, hatta Birleşmiş Milletler bu eylemi kınadı. ABD bu eylemi kınıyor mu?" sorusuna Price, "Bazı şeyler yasal ama saygısızca olabiliyor. Bir şey son derece uygunsuz veya tahrik edici olabilir. Bu örnekte olduğu gibi berbat ancak yasal olabilir." dedi.

Sözcü Ned Price, "ABD'yi bu eylemi kınamaktan alıkoyan şey nedir?" sorusuna da net yanıt vermekten kaçındı.

Önceki açıklamasını yinelemekle yetindi, "İfade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor." yorumunda bulundu.