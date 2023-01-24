Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 06:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AP
California'da silahlı saldırılar: 7 ölü
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin California eyaletinde, iki noktadaki silahlı saldırılarda toplam 7 kişi öldü.
Saldırılar, San Francisco yakınlarındaki Half Moon Bay civarında gerçekleşti.
Olayın ardından polis, 67 yaşındaki Zhao Chunli isimli kişiyi gözaltına aldı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.
Eyalette cumartesi günü yaşanan saldırılarda da 11 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
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