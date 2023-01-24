Almanya'daki darbe soruşturmasında iddianame hazırlandı. Federal Savcılık, tutuklu sanıkların "terör örgütü kurmak" suçuyla yargılanacağını duyurdu.

İddianamede sanıklar, darbe hazırlığı yapmak ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlamakla suçlanıyor.

Tutuklu 5 sanığın duruşmasının Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılacağı ifade edildi.

93 silah ele geçirildi

Almanya'da darbe planlayan aşırı sağcılara karşı 7 Aralık'ta operasyon başlatıldı. Almanya, Avusturya ve İtalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 54 kişiden 25'i tutuklandı.

"İmparatorluk Vatandaşları" adlı örgüte yönelik baskınlarda yüklü miktarda para ve 93 silah da ele geçirildi.

Sanıklar, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanıyor. Savcılığa göre, Alman Federal Meclisi'ne baskın yapılarak hükümet idaresinin ele geçirilmesi planlandı.

Darbeciler ülke çapında 280'den fazla iç güvenlik birimi kurmayı tasarladı. Bu birimler darbenin gerçekleşmesi sonrasında tutuklama ve infazları gerçekleştirecekti.

Alman basınında yer alan haberlere göre de darbe planına karışanlar arasında eski asker ve polislerin yanı sıra peyzaj mimarı, astrolog, tenor ve aile hekimi de yer aldı.