Hava durumu sunucusu olarak çalıştığı Fox TV'de başına gelenleri anlatan Klotz, New York metrosunda hafta sonu gece yaşanan olayda, lise öğrencisi birkaç gencin yaşlı bir adamı taciz ederek saçlarını ateşe vermeye çalıştığını, olaya müdahale edince gençler tarafından vahşice saldırıya uğradığını söyledi.

Yaşlı adama eziyet eden gençlere, "Bunu yapamazsınız" diyerek engel olmaya çalıştığını belirten meteoroloji uzmanı, trenden inmesine rağmen gençler tarafından takip edildiğini ve yumruk ve tekmeli saldırıya maruz kaldığını anlattı.

"Beni nakavt etmeye çalışıyorlardı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Tekme darbeleri vücudumda morluklar oluşturdu" diyen Klotz, bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Klotz'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde göz kapaklarının şiştiği ve kanadığı görüldü.

Saldırıyla ilgili polis tarafından durdurulan zanlılardan üçünün herhangi bir suçlama olmaksızın ailelerine teslim edildiği bildirildi.