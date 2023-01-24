Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 00:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Porto Riko'da 1 tonu aşkın kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Porto Riko açıklarında bir teknede 1 tondan fazla kokain bulundu.
ABD Gümrük ve Sınır Koruma'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Porto Riko'nun Humacao bölgesi yakınlarındaki sahile yanaşmaya çalışan bir teknede 1026 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Söz konusu miktar, yıl başından bu yana Porto Riko açıklarında ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayda geçti.
Porto Riko açıklarında 15 Ocak'ta 800 kilogramı aşkın kokain ele geçirilmişti.
Porto Riko, Güney Amerika'da üretilen uyuşturucunun ABD'ye geçiş noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Etiketler: ABD Uyuşturucu
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