Greenpeace aktivistleri, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı biterken toplantının yapıldığı AB Konseyi binasının karşısındaki AB Komisyonu binasına ışıklı yazılar ve resimler yansıttı.

Tüm binayı kapsayacak şekilde yansıtılan ışıklı yazılarda okyanusların korunması için AB'nin güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması'na imza atması istendi.

Denizlerin en az yüzde 30'unu kapsayacak geniş okyanus koruma alanları oluşturulmasını talep eden çevreci örgüt, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için binaya yansıtılan yazılarda "Okyanusların hamisi mi haini mi?" ifadesini kullandı.

Greenpeace, okyanusların çok büyük bölümünün koruma altında olmadığını belirterek, yaban hayatını korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanusların en az üçte birinin okyanus koruma alanları kapsamına alınmasını istiyor.