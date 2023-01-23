Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
[Fotograf: Reuters]
Sudan’ın güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinde, 4 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı nedeniyle bir ay süreyle acil durum ilan edilmesine karar verildi.
Vali Musa Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaşanan "talihsiz ve üzücü" olayın faillerinin adalete teslim edileceğini, halkın güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.
Mahmud, eyalet güvenlik komitesi toplantısının ardından güvenlik ve istikrarın korunması, kaosun önlenmesi amacıyla eyalette bir ay acil durum ilan ettiklerini bildirdi.
Bölgede kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.
Etiketler: Sudan
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