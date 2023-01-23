Vali Musa Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin tüm imkanlarını seferber ederek yaşanan "talihsiz ve üzücü" olayın faillerinin adalete teslim edileceğini, halkın güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Mahmud, eyalet güvenlik komitesi toplantısının ardından güvenlik ve istikrarın korunması, kaosun önlenmesi amacıyla eyalette bir ay acil durum ilan ettiklerini bildirdi.

Bölgede kabileler arasında arazi, otlak ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.